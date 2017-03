NDR 22:40 bis 23:30 Krimiserie Mord mit Aussicht Folge: 4 Marienfeuer D 2008 Stereo Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Wie jedes Jahr setzt sich eine Pilgerschar aus Hengasch zur Marienkapelle in der Nachbarsgemeinde Dümpelbach in Bewegung. Bei einer Kapelle auf einem kleinen Hügel genau auf der Grenzlinie zwischen Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz erschien einst die heilige Jungfrau und wirkte Wunder. Doch nach der diesjährigen Prozession geschieht kein Wunder, sondern ein Mord: Eine junge Frau wird erstochen in dem kleinen Gotteshaus aufgefunden. Sophie (Caroline Peters) wird alarmiert. Da aber die Kapelle genau auf der Grenzlinie liegt, wird auch ihr Kollege Andreas Zielonka aus Koblenz aufgeboten. Die beiden Alphatiere müssen zähneknirschend zusammenarbeiten, was ihnen, da sie beide ehrgeizig sind, nicht besonders schmeckt. Und dann ist da auch noch diese unselige Anziehungskraft zwischen ihnen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Caroline Peters (Kommissarin Sophie Haas) Hans Peter Hallwachs (Hannes Haas) Meike Droste (Bärbel Schmied) Bjarne Mädel (Dietmar Schäffer) Petra Kleinert (Heike Schäffer) Max Gertsch (Andreas Zielonka) Michael Hanemann (Hans Zielonka) Originaltitel: Mord mit Aussicht Regie: Christoph Schnee, Marie Reiners Drehbuch: Marie Reiners Kamera: Johannes Imdahl Musik: Andreas Schilling