Phoenix 22:30 bis 00:05 Dokumentation Der grüne Prinz D, USA, GB, ISR 2014 Merken Mossab Hassan Yousef wurde 1978 als Sohn des Hamas-Mitbegründers Scheich Hassan Yousef in Ramallah geboren. 1996 nimmt der israelische Geheimdienst Shin Bet Mossab gefangen und rekrutiert ihn schließlich als Informanten. Damit arbeitete der Sohn eines hochrangigen Hamas-Führers als Spitzel für den israelischen Geheimdienst. Aufgrund seiner Position als Sohn von Scheich Youssef bekommt er den Codenamen "Der grüne Prinz". Die Zusammenarbeit zwischen Mossab und dem Shin-Bet-Agenten Gonen Ben Itzhak verhinderte über die Jahre zahlreiche Anschläge auf Israel. 2005 flieht Mossab in die USA und konvertiert zum Christentum. Seinem Asylgesuch wird jedoch erst stattgegeben, als ihn sein ehemaliger Kontaktagent Gonen als Informanten des Shin Bet bestätigt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der grüne Prinz Regie: Nadav Schirman Drehbuch: Nadav Schirman, Mosab Hassan Yousef