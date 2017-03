Spiegel Geschichte 22:05 bis 22:55 Dokumentation Verfolgung, Führertreue, Rebellion - Frauen im Nationalsozialismus Frauen an der Front D 2014 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 4: Als 1933 die Nationalsozialisten an die Macht kamen, änderte sich vieles für die Frauen in Deutschland. Adolf Hitler befahl das Frauenbild vom Heimchen am Herd - unpolitisch, gebärfreudig, dem Vaterland treu ergeben. Viele junge Frauen waren durchaus fasziniert vom Nationalsozialismus und von Adolf Hitler. Sie folgten dem Führer begeistert und bedingungslos naiv. Das Bild der hilflosen Mitläuferin hat sich in das Gedächtnis späterer Generationen eingebrannt. Doch wie viele wussten mehr? Wie haben die Frauen jene Zeit erlebt? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Verfolgung, Führertreue, Rebellion - Frauen im Nationalsozialismus