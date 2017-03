Heimatkanal 23:30 bis 01:00 Heimatfilm Mit Rosen fängt die Liebe an A 1957 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Monikas geliebter Rosenzüchterei droht das Aus. Ein benachbarter Tankstellenbesitzer will ihr Grundstück kaufen udn schickt ihr als Mittelsmann den jungen Fred auf den Hals - doch Fred und Monika verlieben sich. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ingmar Zeisberg (Monika Lohmeyer) Hermann Nehlsen (Fred Klinger) Erika von Thellmann (Frau Kroegelmann) Harald Juhnke (Karl Hanke) Christiane Kubrick (Berti Krögelmann) Alice Kessler (Liese) Ellen Kessler (Lotte) Originaltitel: Mit Rosen fängt die Liebe an Regie: Peter Hamel Drehbuch: Ursula Bloy, Werner Hill, Karlheinz Busse Kamera: Ernst W. Kalinke Musik: Heinz Sandauer Altersempfehlung: ab 10