National Geographic People 22:30 bis 23:15 Dokumentation Don't Drive Here Manila CDN 2013 Stereo 16:9 HDTV Manila, die Stadt der Pendler. Rund 1000 Stunden verbringt jeder von ihnen jährlich auf dem Weg zur Arbeit auf verstopften Straßen. Auf einem Motorrad-Taxi und in einer Stretchlimousine bereitet sich Moderator Andrew Younghusband auf seine heutige Aufgabe vor: Einheimischen gleich einen der kultigen Jeepneys durch den rummeligen Verkehr der philippinischen Hauptstadt zu navigieren. Originaltitel: Don't Drive Here