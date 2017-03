National Geographic Wildlife 22:35 bis 23:25 Dokumentation Animal Fight Club Kampf der Titanen GB 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Ob im afrikanischen Flachland, der amerikanischen Hochebene oder in den ödesten Wüsten - die Natur und die dort lebenden Tiere zeigen sich in dieser Folge von ihrer wildesten und blutigsten Seite. Da führen Löwen knallharte Kämpfe gegeneinander, ein Wolfsrudel attackiert einen Grizzly, Nilpferde tragen eine gewalttägige Auseinandersetzung untereinander aus und einer der weltweit größten Affen begibt sich auf eine mörderische Mission. Aber was genau löst dieses Verhalten eigentlich jeweils aus? Sind Wollust, Eifersucht oder einfach nur pure Aggression der Grund? "Animal Fight Club" liefert die Antworten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Eric Meyers (Narrator) Originaltitel: Animal Fight Club