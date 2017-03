Kinowelt 23:10 bis 00:35 Komödie I was a Teenage Vampire USA 1987 16:9 20 40 60 80 100 Merken Jeremy ist ein ganz normaler Teenager. Und wie normale Teenager hat unheimliche und gleichzeitig erotische Träume: In einem gruseligen Haus wird er beim Duschen von einer sehr attraktiven, älteren Frau verführt. Doch da endet auch schon das Normale an Jeremys Traum, denn er wird wahr und die verführerische Frau entpuppt sich als Vampirin auf der Suche nach einem neuen Opfer. Jeremy kann es nicht glauben, als er feststellt, dass er nun selbst ein Vampir ist, doch mit der Hilfe seines 300 Jahre alten Lehrers und einem Handbuch für ein "alternatives Vampirleben" findet er heraus, dass Blut gar nicht so schlecht schmeckt und er, um seinen Durst zu stillen, keine Menschen beißen muss, sondern der örtliche Metzger Schweineblut als Spezialangebot für Vampire bereithält. Doch dann hat es zu allem Überfluss auch noch ein obsessiver Vampirjäger auf ihn abgesehen. Als 17-Jähriger ist das Leben wirklich nicht leicht... besonders dann nicht, wenn man ein Vampir ist! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert Sean Leonard (Jeremy Capello) Cheryl Pollak (Darla Blake) Rene Auberjonois (Modoc) Evan Mirand (Ralph) Fannie Flagg (Mrs. Capello) Paul Willson (Grimsdyke) David Warner (Professor McCarthy) Originaltitel: My Best Friend Is a Vampire Regie: Jimmy Huston Drehbuch: Tab Murphy Kamera: James Bartle Musik: Steve Dorff Altersempfehlung: ab 12