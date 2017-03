Animal Planet 22:30 bis 23:15 Dokumentation Dave Salmoni: Angriff aus dem Tierreich Tiger USA 2011 Merken Vor 100 Jahren lebten in Indien rund 40.000 Tiger. Heute sind es nach Experten-Schätzung nur noch 4000. Die meisten Tiere findet man in den "Sundarbans", einem riesigen Mangrovenwald im Grenzgebiet zwischen Indien und Bangladesch. Dort greifen die Großkatzen auch am häufigsten Menschen an. Königstiger können 300 Kilo schwer und 3 ½ Meter lang werden, trotzdem wagen sich die Tiere fast nie bis in menschliche Siedlungen vor. Sie greifen in der Regel nur Personen an, die ihre Dörfer verlassen, doch dann endet das Zusammentreffen mit den Raubkatzen meist tödlich. Tierforscher Dave Salmoni untersucht vor Ort, warum sich einige Exemplare im Lauf der Jahre zu wahren "Menschenfressern" entwickelt haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: World?s Deadliest Towns