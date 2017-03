13th Street 22:35 bis 23:25 Krimiserie Bull Die wahre Geschichte USA 2016 Stereo 16:9 Merken Bull (Michael Waetherly) und sein Team haben es mit Voreingenommenheit von Geschworenen zu tun, als die junge Reese (Celeste Arias) wegen des Mordes an einem Profisportler vor Gericht steht, den sie zuvor beschuldigt hatte, sie angegriffen zu haben. Der Fall bringt Benny mit seiner Exfreundin Amanda (Tiffany Vallarin) in Kontakt, einer Anwältin, die er seit ihrer Trennung nicht mehr gesehen hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Weatherly (Dr. Jason Bull) Freddy Rodríguez (Benny Colón) Geneva Carr (Marrisa Morgan) Chris Jackson (Chunk Palmer) Jaime Lee Kirchner (Danny James) Annabelle Attanasio (Cable McCrory) Celeste Arias (Reese) Originaltitel: Bull Regie: Jan Eliasberg Drehbuch: Elizabeth Kruger, Craig Shapiro Musik: Jeff Russo