Syfy 22:00 bis 22:55 SciFi-Serie Raumschiff Enterprise Folge: 27 Auf Messers Schneide USA 1967 Stereo 16:9 Die Enterprise entdeckt einen unbekannten Planeten. Bei dessen Erforschung wird das Schiff von magnetischen Kräften erfasst. Auf dem Planeten finden Kirk und Spock einen Mann namens Lazarus. Der behauptet, von einem gefährlichen Wesen durchs All verfolgt zu werden. Schauspieler: William Shatner (Cpt. James T. Kirk) Leonard Nimoy (Mr. Spock) DeForest Kelley (Dr. Leonard McCoy) James Doohan (Scottie) Nichelle Nichols (Lt. Nyota Uhura) George Takei (Lt. Hikaru Sulu) Walter Koenig (Com. Pavel Chekov) Originaltitel: Star Trek Regie: Gerd Oswald, Murray Golden Drehbuch: Don Ingalls, John D. F. Black Kamera: Jerry Finnerman Musik: Alexander Courage Altersempfehlung: ab 6