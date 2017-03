AXN 22:40 bis 00:45 Actionfilm Universal Soldier: Day of Reckoning USA 2012 20 40 60 80 100 Merken John (Scott Adkins) muss eines Nachts mit ansehen wie Luc Deveraux (Jean-Claude Van Damme) seine Tochter und seine Frau brutal ermordet. Geplagt von Schmerz und getrieben von Rache macht sich John auf die Suche nach dem Killer. Deveraux ist Teil des Universal-Soldier-Programms und plant unterdessen mit einer Armee von Soldaten gegen die US Regierung zu rebellieren. Als John das Versteck von Deveraux und den Universal Soldiers findet, beginnt er selbst zum kaltblütigen Mörder zu werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jean-Claude Van Damme (Luc Deveraux) Dolph Lundgren (Andrew Scott) Scott Adkins (John) Andrei "The Pit Bull" Arlovski (Magnus) Mariah Bonner (Sarah) Tony Jarreau (Bouncer) Craig Walker (Earl) Originaltitel: Universal Soldier: Day of Reckoning Regie: John Hyams Drehbuch: John Hyams, Doug Magnuson, Jon Greenhalgh Kamera: Yaron Levy Musik: Michael Krassner Altersempfehlung: ab 18