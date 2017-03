ATV 2 22:00 bis 22:55 Actionserie Arrow Mit harten Bandagen USA 2014 Stereo Merken Da die Suche nach Saras Mörder im Nichts geendet hat, beschließt Oliver nun, seine Schwester zu finden und nach Starling City zurückzubringen. Felicity gelingt es, Thea in Corto Maltese zu orten. Roy fühlt sich verantwortlich für Theas Fortgehen und begleitet Oliver nach Südamerika. Auch Diggle schließt sich den beiden an, weil ein alter Kollege seiner Frau Lyla, Mark Shaw, in Corto Maltese spurlos verschwunden ist. Oliver gelingt es dort tatsächlich Thea aufzuspüren, doch sie weigert sich anfangs, mit ihm zurückzukehren. Diggle gerät indessen in ernste Schwierigkeiten, weil Shaw ein doppeltes Spiel mit ihm treibt und dadurch viele ARGUS-Agenten in große Gefahr bringt?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stephen Amell (Oliver Queen / Arrow) Katie Cassidy (Laurel Lance) David Ramsey (John Diggle) Emily Bett Rickards (Felicity Smoak) Willa Holland (Thea Queen) John Barrowman (Malcolm Merlyn) Paul Blackthorne (Quentin Lance) Originaltitel: Arrow Regie: Stephen Surjik Drehbuch: Erik Oleson, Beth Schwartz Kamera: Gordon Verheul Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 12