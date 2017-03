puls 4 22:55 bis 00:30 Actionfilm Set Up USA 2011 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Drei kleine Gauner aus Detroit überfallen mittags in der Innenstadt mit automatischen Schnellfeuerwaffen einen Diamantentransport und entkommen ihren Verfolgern. Danach erschießt Vincent seine Kumpane und verschwindet mit der Beute. Doch Sonny ist nicht so tot, wie es den Anschein hatte. Nach einer Zeit der Rekonvaleszenz und inneren Sammlung zieht er auf einen Rachefeldzug. Was den Mann, der nichts mehr zu verlieren hat, schnurgerade auf Konfrontationskurs bringt nicht nur mit Vincent, sondern auch mit dem Mobster Biggs. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Bruce Willis (Biggs) Curtis "50 Cent" Jackson (Sonny) Ryan Phillippe (Vincent Long) Randy Couture (Petey) Jenna Dewan-Tatum (Mia) Brett Granstaff (Dave Hall) James Remar (William Long) Originaltitel: Setup Regie: Mike Gunther Drehbuch: Mike Behrman, Mike Gunther Kamera: Steve Gainer Musik: The Newton Brothers Altersempfehlung: ab 16