ProSieben 22:50 bis 00:35 Horrorfilm Warm Bodies USA, CDN 2013 16:9 Dolby Digital HDTV R ist tot. Wie er gestorben ist weiß er selber nicht, genauso wenig wie seinen vollen Namen. Wegen einer Seuche mutierte er, sowie viele andere Erdbewohner, zum Zombie. Doch R ist irgendwie anders als andere Untote: Er hat Gefühle, ganz klare Gedanken und verzweifelt regelrecht an seinem eingeschränkten Leben. Als er mit anderen Menschenfressern mal wieder auf der Jagd nach Beute ist, verguckt er sich plötzlich in die schöne, menschliche Julie. Blöderweise hat er kurz davor ihren Ex-Freund gefressen, deshalb nimmt er das einsame Mädchen einfach kurzerhand mit sich in Sicherheit. Nach ein paar Tagen verliert die verängstigte Julie ihre Furcht und realisiert, dass R etwas Besonderes an sich hat. Doch weder sie noch R hätten jemals geahnt welche Welle der Veränderung ihre seltsame Verbindung zueinander lostreten würde ... Auch Zombies haben ein Herz - Nicholas Hoult und Teresa Palmer in einer romantischen Komödie: Zombie R ist anders als andere Untote, denn er hat Gefühle. Auf der Jagd nach Beute verguckt er sich in die menschliche Julie - dass er kurz zuvor ihren Freund gefressen hat, verstärkt seine Gefühle. Kurzerhand rettet er sie vor den anderen Zombies und versteckt sie in seiner Behausung. Nach ein paar Tagen realisiert Julie, dass R etwas Besonderes an sich hat ... Schauspieler: Nicholas Hoult (R) Teresa Palmer (Julie) John Malkovich (Grigio) Rob Corddry (M) Dave Franco (Perry) Analeigh Tipton (Nora) Cory Hardrict (Kevin) Originaltitel: Warm Bodies Regie: Jonathan Levine Drehbuch: Jonathan Levine Kamera: Javier Aguirresarobe Musik: Marco Beltrami, Buck Sanders Altersempfehlung: ab 12