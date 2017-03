Disney Channel 22:20 bis 22:50 Comedyserie Golden Girls Weihnachtsüberraschungen USA 1986 HDTV Merken Dorothy und Rose kommen völlig abgekämpft von ihren Weihnachtseinkäufen zurück, um festzustellen, dass Sophia ohne Dorothys Wissen deren Kreditkarte benutzt hat. Rose überzeugt ihre Freundinnen davon, dass es nur eine Möglichkeit gibt, den wahren Geist von Weihnachten wieder zu spüren, und das ist eine altmodische Weihnachtsparty. Am Abend, bevor sie zu ihren Lieben fliegen, um dort Heiligabend zu verbringen, tauschen die "Golden Girls" also selbstgebastelte Geschenke aus. Rose erinnert die anderen daran, sie am nächsten Tag auf dem Weg zum Flughafen beim Krisencenter abzuholen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Beatrice Arthur (Dorothy Petrillo Zbornak) Betty White (Rose Nylund) Rue McClanahan (Blanche Devereaux) Estelle Getty (Sophia Petrillo) Terry Kiser (Santa Claus) Craig Richard Nelson (Thurber) Teddy Wilson (Albert) Originaltitel: The Golden Girls Regie: Terry Hughes Drehbuch: Barry Fanaro, Susan Harris, Mort Nathan Musik: George Aliceson Tipton