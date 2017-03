ORF 3 22:55 bis 23:45 Dokumentation Alles Gute André Heller: Grabgeschichten - André Heller und Dirk Stermann besuchen den Hietzinger Friedhof A 2011 Stereo Untertitel 16:9 Merken Zum 70. Geburtstag von André Heller widmet ORF III dem österreichischen Ausnahmekünstler einen ganzen Tag: Ein Friedhof ist ein geschichtsträchtiger Ort. Hier versammeln sich all jene, die zu Lebzeiten niemals zueinander gefunden hätten. André Heller ist im Wiener Bezirk Hietzing aufgewachsen. Der örtliche Friedhof ist ihm seit seinen Tagen als Ministrant vertraut, unzählige Geschichten ranken sich um dessen Belegschaft. Hier liegen unter anderem begraben: der Maler Gustav Klimt und der Architekt Otto Wagner; die TV-Legende Heinz Conrads und die Geliebte des Kaisers, Katharina Schratt. Engelbert Dollfuß und Alban Berg kann man entdecken, sowie den Chef des Generalstabes Österreich-Ungarns, Conrad von Hötzendorf. Hier findet man Franz Grillparzer neben dem letzten Kammerdiener von Ludwig VI und auch Elise Stein liegt hier begraben, wenig bekannt und doch weltberühmt, hat Beethoven ihr zuliebe doch "Für Elise" komponiert. André Heller kennt zahlreiche Anekdoten, Begebenheiten und Gerüchte zu den Damen und Herren des Hietzinger Friedhofs und lässt im Gespräch so manchen toten Zeitgenossen sehr lebendig erscheinen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Grabgeschichten - André Heller und Dirk Stermann besuchen den Hietzinger Friedhof