SAT.1 Gold 22:10 bis 23:05 Dokumentation F.B.I. - Dem Verbrechen auf der Spur USA 2017 16:9 Merken Ein Mann gesteht überraschend, für den Tod eines Farmers aus South Carolina verantwortlich zu sein. Der Verbrecher sagt, dass zwei Gemeindemitglieder ihn für den Mord angeheuert haben. Die örtliche Polizei und das FBI können einen Geschäftsmann festnehmen. Dieser fungiert selbst hinter Gittern als Drahtzieher von Verbrechen. Und: In Langley, Virginia, eröffnet ein Schütze das Feuer auf den Berufsverkehr. Mitarbeiter der CIA werden offenbar wahllos niedergeschossen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The FBI Files Altersempfehlung: ab 12