SAT.1 Emotions 22:45 bis 23:35 Krimiserie Profiling Paris Ufos über Paris F 2015 16:9 HDTV Merken Veronique Cartier liegt tot in einem Feld. Nachforschungen führen zu ihrem Mann Christophe. Als dieser auf dem Revier verhört wird stellt Hyppolite fest, dass die Räume verwanzt sind - das Militär hat es ebenfalls auf Cartier abgesehen, er steht unter Terrorismusverdacht. Doch er ist nicht die einzige suspekte Person in diesem Mordfall: Veroniques psychisch kranke Freundin Monica und ihr Bruder Xavier geben der Polizei ebenfalls Rätsel auf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Odile Vuillemin (Chloé) Jean-Michel Martial (Lamarck) Raphaël Ferret (Hyppolite) Philippe Bas (Rocher) Sophie de Furst (Emma Tomasi) Valérie Dashwood (La Doc) Julia Piaton (Jessica Kancel) Originaltitel: Profilage Regie: Simon Astier Drehbuch: Maxime Berthemy, Sophie Lebarbier, Fanny Robert Musik: Alexandre Fortuit Altersempfehlung: ab 12