RTL NITRO 22:00 bis 22:55 Krimiserie CSI: Den Tätern auf der Spur Die Bombe tickt CDN, USA 2001 HDTV In einem Firmengebäude geht eine Bombe hoch und tötet einen Wachmann. Die Spurensuche gestaltet sich für Gils Team schwierig. Wer steckt hinter den Buchstaben FP, die Gil auf einem Überbleibsel der Bombe findet? Der Wachmann Dominic Kretzker, der der Explosion nur durch Glück entkommen ist, bietet Gil seine Mithilfe an. Allerdings hat er seltsame Theorien und ist mehr daran interessiert, als Held in die Medien dazu stehen. Dabei gerät er selbst ins Fadenkreuz der Ermittler, weil er denselben Wecker besitzt, der für den Zeitzünder der Bombe verwendet wurde. Als Dominic sich in Untersuchungshaft befindet, geht eine zweite Bombe hoch. Nick trifft Kristy zufällig in der Stadt, und wieder hat sie Ärger mit einem Mann. Diesmal will ihr der Zuhälter Jack Roman an den Kragen. Weil Nick Kristy wieder aus der Patsche hilft, bietet sie ihm an, die Nacht bei ihr zu verbringen. Am nächsten Morgen ist Kristy tot - und Nicks Fingerabdrücke überall am Tatort. Die Ermittlungen übernimmt Conrad Ecklie, der Leiter der anderen Schicht, der nicht besonders gut mit Gil und seinem Team auskommt. Als alle Beweise gegen Nick sprechen, erbittet Catherine zwölf Stunden Zeit, um die Unschuld ihres Kollegen zu beweisen. Schauspieler: William Petersen (Gil Grissom) Marg Helgenberger (Catherine Willows) Gary Dourdan (Warrick Brown) Jorja Fox (Sara Sidle) George Eads (Nick Stokes) Eric Szmanda (Greg Sanders) Paul Guilfoyle (Captain Jim Brass) Originaltitel: CSI: Crime Scene Investigation Regie: Kenneth Fink Drehbuch: Josh Berman, Ann Donahue, Carol Mendelsohn Kamera: Jonathan West Musik: John M. Keane Altersempfehlung: ab 12