RTL Plus 22:40 bis 23:30 Arztserie Dr. Stefan Frank - Der Arzt, dem die Frauen vertrauen Heimat D 2000 Stereo Die junge Türkin Jasemine hat ihre Ausbildung zur Hotelfachfrau erfolgreich abgeschlossen und bekommt von ihrem Ausbildungsbetrieb ein attraktives Übernahmeangebot. Aber ihr Vater hat andere Pläne: Er will sie in der Türkei mit dem Sohn eines Freundes verheiraten. Jasemine ist geschockt, denn sie empfindet Deutschland als ihre Heimat. Und sie denkt nicht daran, einen Mann zu heiraten, den sie noch nie gesehen hat. Jasemine unternimmt einen Selbstmordversuch. Der von ihrer Mutter Aishe herbeigerufene Dr. Frank stellt jedoch fest, dass sie zum Glück zu wenig Tabletten geschluckt hat, um ernsthaft in Gefahr zu kommen. Aishe bittet Dr. Frank, ihrem Mann Yasar nichts von dem Vorfall zu sagen. Stefan versucht - ohne Erfolg - zwischen Vater und Tochter zu vermitteln. Doch das Gespräch regt Jasemin so auf, das sie aufgebracht aus dem Haus und direkt vor ein Auto läuft und verletzt wird. Ihr Vater hält den Unfall für einen Selbstmordversuch. Schon wollen alle ihn über diesen Irrtum aufklären, da bemerkt Stefan, dass genau dieser Irrtum das Problem lösen könnte. Stefan behält Recht. Yasar ist so erschüttert, dass seine Tochter lieber den Tod als das Leben mit einem unbekannten Ehemann wählt, dass er verspricht, Jasemine nicht zu einer Heirat zu zwingen und sie in Deutschland das Leben einer europäischen Frau leben zu lassen. Später vertraut Stefan Susanne an, es wäre ihm lieber gewesen, der Vater wäre durch Einsicht und nicht durch einen Irrtum zur Einsicht gelangt. Klinikchefin Irene Kadenbach hält ihre Geh-Fortschritte vorerst vor ihren Kollegen und besonders vor Dr. Roehrs geheim. Sie bittet ihre Krankengymnastin Sarah, Roehrs' Treue auf die Probe zu stellen. Sarah erklärt sich zu diesem intriganten Spiel bereit. Immer weniger versteckt sie zudem ihre lesbische Veranlagung und findet in Irene ein williges Opfer für ihre Verführungskünste. Auch Roehrs zeigt sich Sarah nicht abgeneigt und fällt prompt auf deren Avancen herein, was zu einem gehässigen Streit mit Irene führt. Schauspieler: Sigmar Solbach (Dr. Stefan Frank) Cecilia Kunz (Laura Sommerfeld) Erna Wassmer (Martha Brunnacker) Alfons Biber (Louis Brunnacker) Dorothée Reize (Dr. Ruth Waldner) Daniela Strietzel (Dr. Susanne Berger) Christiane Brammer (Marie-Louise Flanitzer) Originaltitel: Dr. Stefan Frank - Der Arzt, dem die Frauen vertrauen Regie: Gero Erhardt