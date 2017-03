TLC 22:05 bis 23:05 Dokusoap Die Schönheits-Retter Verpfuschte Bauchstraffung GB 2014 Merken Doktor Vik Vijh kann Jeanetta neue Hoffnung geben: Nach einer verpfuschten Bauchstraffung, die sie im Ausland hatte durchführen lassen, blieb der 58-Jährigen deformierte, vernarbte Haut zurück. Doch der Experte für rekonstruktive Chirurgie versteht sein Handwerk. Beauty-Beraterin Skyler eilt inzwischen der 33-jährigen Steph zur Hilfe, die nach einer Haarverlängerung schockiert feststellen muss, dass man ihr statt menschlichem wohl Pferdehaar verpasst hat. Sam nimmt sich Kundin Nichola und ihrer stark geschädigten Haut an. Seit über 20 Jahren hatte sich die 38-Jährige übermäßig der Sonne ausgesetzt und leidet nun an einer schlimmen Hyperpigmentierung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Last Chance Salon