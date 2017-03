kabel eins 22:10 bis 00:05 Magazin Abenteuer Leben am Sonntag Verrückte Träumer und ihre Foodtruck-Ideen D 2017 16:9 HDTV Merken Abenteuer Leben begleitet heute den Erfinder des Kartoffeldöners Hani Alhay aus Oldenburg bei seinem neuen Großprojekt. Hani will aus einem ollen Pickup einen Foodtruck machen. Der soll dann durch Deutschland rollen und Hanis "Integrationsessen" landesweit bekannt machen. Doch bis dahin ist es ein langer Weg. Auch die Schwestern Kaya und Ilka wollen aus einem alten Ami-Schulbus einen Burger-Foodtruck machen - wenn der einfach mal anspringen würde ... Und: Vorsicht: Falle In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Tommy Scheel Originaltitel: Abenteuer Leben am Sonntag