ZDF neo 23:10 bis 00:40 Krimi Ein starkes Team Gnadenlos D 2011 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Uwe Reinhold wird am Elefantentor, dem Eingang zum Berliner Zoo, erschossen. Auf den Überwachungsvideos rund um den Zoo sind die flüchtenden Täter zu sehen. Einer der beiden ist der Berufskriminelle Lars Romberg. Von Jörg Bruckner und Stefan Zacharias vom Dezernat für Organisierte Kriminalität erfährt das "starke Team", dass der Getötete als verdeckter Ermittler tätig war. Er konnte sich in eine Bande von Mädchenhändlern einschleusen, doch zur Übergabe wichtiger Informationen kam es nicht mehr. In der Speiseröhre des Opfers findet Dr. Kneissler einen Schlüssel. Offenbar hat Uwe Reinhold ihn vor seinem Tod geschluckt, damit er bei der Obduktion gefunden wird. Der Schlüssel passt zur Tür einer Garage, in der eine Frau bewusstlos auf dem Boden liegt. Die Moldawierin Sofia wurde nach Deutschland gelockt und musste in einem Bordell in Hannover arbeiten, wo sie Reinhold traf. Sie soll eine wichtige Zeugin sein. Aber Sofia ist nicht klar, worin die Brisanz ihres Wissens besteht. Zur gleichen Zeit kehrt Ottos erwachsene Tochter nach einem mehrjährigen Aufenthalt aus den USA zurück. Nach anfänglichem Fremdeln - Anna ist in New York äußerlich zur toughen Businessfrau mutiert - sind Vater und Tochter wieder ein Herz und eine Seele. Otto wird zum Einsatz gerufen. Gemeinsam mit Kollegen vom Dezernat für Organisierte Kriminalität nimmt das Team die Spedition unter die Lupe, bei der der Ermordete als Fahrer arbeitete. Ben findet heraus, dass Reinhold zuletzt vor allem die Osteuropa-Routen übernommen hatte. Weil Anna Geburtstag hat, kauft Otto ihr in der Boutique von Zacharias' Frau Isabel ein Kleid. Dann überschlagen sich die Ereignisse: Als Anna mit Ottos Wagen zum Supermarkt fahren will, um für ihre Geburtstagsfeier einzukaufen, explodiert das Auto beim Start. Anna stirbt. Otto ist verzweifelt und glaubt, dass Wolfgang Renner, der Chef der Spedition, für den Anschlag verantwortlich ist. Kurz darauf wird dieser erdrosselt aufgefunden, und plötzlich steht Otto unter Mordverdacht. Doch seine Kollegen Verena, Teamchef Reddemann und Ben Kolberg halten zu ihm und versuchen, die Tat aufzuklären. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Maja Maranow (Verena) Florian Martens (Otto) Kai Lentrodt (Ben) Arnfried Lerche (Reddemann) Jaecki Schwarz (Sputnik) Robert Seethaler (Dr. Kneissler) Susanne Bormann (Anna Garber) Originaltitel: Ein starkes Team Regie: Peter Fratzscher Drehbuch: Jürgen Pomorin, Birgit Grosz Kamera: Dietmar Koelzer Musik: Steffen Kaltschmid, Fabian Römer