NDR 22:05 bis 22:50 Quiz Die NDR Quizshow Das Ratespiel für den ganzen Norden D 2017 Stereo Untertitel 16:9 Merken Zwei Frauen und drei Männer treten als Kandidaten bei Jörg Pilawa in der "NDR Quizshow" gegeneinander an. Alle haben das eine Ziel: die "Leuchte des Nordens" zu gewinnen. Der Physiotherapeut Maik Voß aus Neubrandenburg vertritt das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Kann er die meisten Fragen richtig beantworten, gut schätzen und dann bei der Risikofrage am besten punkten? Dies und viel Wissenswertes rund um den Norden erfährt man in dieser Sendung der "NDR Quizshow". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jörg Pilawa Gäste: Gäste: Maik Voß (Physiotherapeut aus Neubrandenburg) Originaltitel: Die NDR Quizshow