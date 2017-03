3sat 23:15 bis 00:40 Krimi Polizeiruf 110 Der Schweigsame DDR 1981 Untertitel 20 40 60 80 100 Merken Arnold Feldmann, genannt "Nolle", gerät nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis wieder auf Abwege. Mit dem ebenfalls vorbestraften Kraftfahrer Udo Walter plant er das ganz große Ding. Udo hat seiner Freundin nichts von seiner kriminellen Vergangenheit erzählt und hat deshalb beständig Angst, dass Nolle ihr die Wahrheit sagen könnte. So hat Nolle seinen Kumpel völlig in der Hand und zögert auch nicht, diese Abhängigkeit auszunutzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jürgen Frohriep (Oberleutnant Hübner) Jürgen Zartmann (Oberleutnant Bergmann) Christine Schorn (Marlies) Jürgen Reuter (Arnold Feldmann (Nolle)) Wilfried Pucher (Udo Walther) Uta Schorn (Manja) Yvonne Voß (Anja) Originaltitel: Polizeiruf 110 Regie: Peter Vogel Drehbuch: Otto Bonhoff, Dieter Frenzel, Peter Vogel Kamera: Bernd Sperberg Musik: Holger Biege Altersempfehlung: ab 6