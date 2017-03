National Geographic 22:40 bis 23:25 Dokumentation Mayday - Alarm im Cockpit Vom Dschungel verschlungen CDN 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Eine Störung in der Kommunikation zwischen Piloten und dem Bodenpersonal führt dazu, dass die Maschine den richtigen Moment zur Landung verpasst und einige extra Runden in der Luft drehen muss. An sich ist das kein Problem, allerdings wird das Benzin knapp und die Piloten haben noch immer kein grünes Licht vom Boden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Air Crash Investigation Musik: Christophe Henrotte