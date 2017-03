Sky Atlantic HD 22:05 bis 22:55 Mysteryserie Gracepoint Ein schlimmer Verdacht USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Beth Lasseter (Virginia Kull) will gegenüber der Presse mit offenen Karten spielen. Bei einem Abendessen mit den Millers sagt Joe (Josh Hamilton) dem Chefermittler Carver (David Tennant) ins Gesicht, dass er ihn nicht ausstehen könne. Zurück in seinem Hotelzimmer, erleidet Carver einen Herzinfarkt. Hotelchefin Gemma (Georgina Rylance) entdeckt ihn. - Spannender Mix aus Krimi und Drama: Nach dem Fund einer Kinderleiche mutiert ein verschlafenes Nest zu einem Ort voller menschlicher Abgründe. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: David Tennant (Detective Emmett Carver) Anna Gunn (Detective Ellie Miller) Josh Hamilton (Joe Miller) Jack Irvine (Tom Miller) Michael Peña (Mark Solano) Virginia Kull (Beth Solano) Madalyn Horcher (Chloe Solano) Originaltitel: Gracepoint Regie: James Strong Drehbuch: Anya Epstein, Chris Chibnall, Dan Futterman Kamera: John Grillo Altersempfehlung: ab 12