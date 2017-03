Discovery Channel 22:35 bis 23:20 Dokumentation Desaster im Weltraum Giftige Gase USA 2015 Stereo 16:9 Merken Während der Raumfahrtmission STS-98 ereilt die ins All entsandte Besatzung ein unvorhergesehener Zwischenfall. Astronaut Luca Parmitano bemerkt während eines Außeneinsatzes eine ungewöhnliche Flüssigkeit, die sich langsam in seinem Raumanzug ausbreitet. Schnell wird der Crew klar: Giftiges Ammoniak tritt aus einem Leck in der Kühlleitung aus und bringt die Kosmonauten im Shuttle und die Außeneinsatzkraft in ernstzunehmende Gefahr. Wird es ihnen gelingen, den Riss der Leitung abzudichten? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Secret Space Escapes Altersempfehlung: ab 12