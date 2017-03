Heimatkanal 23:25 bis 01:00 Heimatfilm Wenn die Alpenrosen blühen D 1955 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Dorle arbeitet als Krankenschwester in einem Kinderheim in dem kleinen Tiroler Ort Alpsee. In dem feschen Franzl und dem humorvollen Herrn Lenz hat sie gleich zwei Verehrer auf einmal. Bei einem Ausflug in die Stadt entflammt Franzl allerdings für die attraktive Beate, die sich mit ihrer Tochter Christine auf dem Weg nach Alpsee befindet. Dort findet wenig später das Rosenfest statt, bei dem Franzl Beate durch einen Trick zur Krönung als Rosenkönigin verhilft - sehr zum Verdruss von Dorle. Malerisch liegt das kleine Dorf Alpsee inmitten der Tiroler Berge. Hier, fernab des Großstadttrubels, führt Marianne Klockenhoff ein Kinderheim, in dem auch die junge Krankenschwester Dorle arbeitet. Die junge Frau hat in dem gut aussehenden Franzl und Herrn Lenz gleich zwei Verehrer. Allerdings gehört der umschwärmte Franzl nicht unbedingt zu der Sorte Männer, die sich auf feste Bindungen einlassen. Außerdem träumt der Hotelfachmann davon, Alpsee zu verlassen, um in der Großstadt als Hotelmanager Karriere zu machen. Dieser Traum scheint in greifbare Nähe zu rücken, als er in der Stadt Mariannes Schwester Beate kennenlernt. Beate steht kurz vor der Scheidung von ihrem Ehemann Philipp und ist unterwegs nach Alpsee, um ihre Tochter Christine im Kinderheim ihrer Schwester unterzubringen. Darüber hinaus könnte Beate Franzl zu einer Stelle in einem Hotel in Baden-Baden verhelfen. Kein Wunder also, dass er Feuer und Flamme für sie ist und in Alpsee beim traditionellen Rosenfest an ihrer Seite gegen Lenz und die eifersüchtige Dorle antritt. Durch einen Trick verhilft er "seiner" Beate schließlich zum Sieg als Rosenkönigin. Während die beiden ihren Sieg feiern, läuft Christine, die ihren Vater vermisst, aus dem Kinderheim davon. Der renommierte Volksschauspieler Richard Häußler inszenierte in den 1950er-Jahren sieben Heimatfilme, unter denen "Wenn die Alpenrosen blühen" zu den erfolgreichsten gehört. Das gefühlvolle Drama ist das, was man heute einen "All-Star"-Film nennen würde, vereint er doch einige der großen Publikumslieblinge jener Jahre auf der Leinwand. Zu dem Ensemble gehören Claus Holm, Marianne Hold, Harald Juhnke, Hertha Feiler sowie die damals achtjährige Christine Kaufmann. Als besonderes Schmankerl ist Kultstar Theo Lingen in einer Nebenrolle als kauziger Zechpreller zu sehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Claus Holm (Franzl) Marianne Hold (Dorle) Harald Juhnke (Lenz) Hertha Feiler (Beate Klockenhoff) Richard Häussler (Philipp Klockenhoff) Christine Kaufmann (Christine) Annie Rosar (Schneiderwirtin) Originaltitel: Wenn die Alpenrosen blüh'n Regie: Richard Häussler, Hans Deppe Drehbuch: Ilse Lotz-Dupont, Tibor Yost Kamera: Willi Winterstein Musik: Willy Mattes Altersempfehlung: ab 12