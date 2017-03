TNT-Serie 22:35 bis 23:20 Krimiserie Cold Case Ein schöner Tod USA 2007 16:9 Merken Als bekannt wird, dass ein Krankenpfleger mehrmals Sterbehilfe geleistet hat, werden alle Todesfälle aus seiner Zeit als Pfleger neu untersucht. Auch bei Jay Dratton, der an einem inoperablen Hirntumor litt, geht man davon aus, dass er 1998 ebenfalls auf diese Art gestorben ist. Auch privat hat es Lilly Rush nicht leicht, muss sie sich doch mit der Krankheit ihrer Mutter auseinandersetzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kathryn Morris (Det. Lilly Rush) Danny Pino (Det. Scott Valens) John Finn (Lt. John Stillman) Jeremy Ratchford (Det. Nick Vera) Thom Barry (Det. Will Jeffries) Anthony Starke (Jay Dratton) Meredith Baxter (Ellen Rush) Originaltitel: Cold Case Regie: Paris Barclay Drehbuch: Gavin Harris Kamera: Donald Thorin jr. Musik: Michael A. Levine