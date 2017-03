Kinowelt 22:00 bis 23:45 Drama Room in Rome E 2010 16:9 20 40 60 80 100 Merken Zwei junge, attraktive Frauen - die Spanierin Alba und die Russin Natasha - begegnen sich an ihrem letzten Abend in Rom. Alba lädt Natasha auf ihr Hotelzimmer ein. Im Laufe der Nacht gehen die Beiden zusammen auf eine körperliche Abenteuerreise, während sich ihre Seelen anfangen zu berühren. Mehr und mehr wird dabei der Sex zum Vorspiel für den eigentlichen Seelenstriptease. Am nächsten Morgen stehen beide vor der Frage: War dies mehr als nur ein unvergesslicher One Night Stand? Schließlich steht Natashas Hochzeit kurz bevor. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Elena Anaya (Alba) Natasha Yarovenko (Natasha) Enrico Lo Verso (Max) Najwa Nimri (Edurne) Ander Malles (Nino) Laura Meizoso (Nina) Originaltitel: Habitación en Roma Regie: Julio Medem Drehbuch: Katherine Fugate, Julio Medem, Julio Rojas Kamera: Alex Catalán Musik: Jocelyn Pook Altersempfehlung: ab 16