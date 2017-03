13th Street 22:40 bis 23:30 Krimiserie Law & Order An einem Sonntag im Park USA 2001 Stereo 16:9 Merken Im See des Central Park wird eine Frauenleiche gefunden. Briscoe (Jerry Orbach) und Green (Jesse L. Martin) ermitteln und haben bald einige Verdächtige. Zu den möglichen Tätern gehört auch der wohlhabende Ehemann der Toten. Doch ohne stichhaltige Beweise kann Staatsanwalt McCoy (Sam Waterston) keine Anklage erheben? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jerry Orbach (Det. Lennie Briscoe) Jesse L. Martin (Det. Ed Green) Angie Harmon (Stellv. Bezirksstaatsanwältin Abbie Carmichael) Sam Waterston (Stellv. Bezirksstaatsanwalt Jack McCoy) Dianne Wiest (Staatsanwältin Nora Lewin) Michael Mulheren (Richter Harrison Taylor) Paul Austin (Martin Scattergood) Originaltitel: Law & Order Regie: James Quinn Drehbuch: William M. Finkelstein Musik: Mike Post