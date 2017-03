ATV 23:05 bis 01:20 Actionfilm The Fighters USA 2008 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Jake Tyler fühlt sich für den Unfalltod seines Vaters verantwortlich und leidet seither unter Zornausbrüchen. Als Jake zusammen mit seiner Familie nach Orlando zieht, provoziert er an der neuen Schule gleich eine Massenschlägerei. Als Rowdy bekannt, lädt der aalglatte Ryan McCarthy, Mixed Martial Arts-Champion, Jake zu einer Party ein, nur um ihn vor versammelter Mannschaft fertig zu machen. Der Brasilianer Jean Roqua nimmt sich seiner an, fördert ihn und bringt ihm Disziplin, Willensstärke und Kampftechniken bei und gibt ihm so die Möglichkeit herauszufinden, wer er wirklich ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sean Faris (Jake Tyler) Amber Heard (Baja Miller) Cam Gigandet (Ryan McCarthy) Evan Peters (Max Cooperman) Leslie Hope (Margot Tyler) Djimon Hounsou (Jean Roqua) Wyatt Smith (Charlie Tyler) Originaltitel: Never Back Down Regie: Jeff Wadlow Drehbuch: Chris Hauty Kamera: Lukas Ettlin Musik: Michael Wandmacher Altersempfehlung: ab 18