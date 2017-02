ZDFinfo 22:15 bis 23:00 Unterhaltung Die Trucker Schwere Last auf Achse D 2014 Stereo 16:9 Merken Millionen Laster rollen täglich über deutsche Autobahnen. Sie transportieren Milliarden Tonnen Güter quer durch die Republik und kämpfen gegen die Zeit. Der Stress ist mörderisch, ganz besonders für die Fahrer. Kai, zum Beispiel, fährt seit 20 Jahren. Zwei Ehen und mehrere Freundschaften sind bei ihm in dieser Zeit kaputtgegangen. Jetzt soll alles besser werden - er heiratet zum dritten Mal. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Die Trucker Regie: Broka Herrmann