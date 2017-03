RTL 9 22:30 bis 00:20 Sonstiges Programmé pour tuer USA 1995 Merken Los Angeles, 1999... Sid 6.7 est un "méchant virtuel"... Créée pour entraîner les forces de police, cette image de synthèse, qui représente à elle seule tous les êtres dangereux de la planète, a été conçue uniquement pour apparaître sur ordinateur. Mais son "père", le savant Lindemeyer, lui a donné les capacités de s'échapper de son environnement et de semer la terreur dans toute la ville. Sid 6.7, fort et invincible, est exclusivement programmé pour engendrer le mal. C'est Parker Barnes, un flic spécialisé dans les affaires de terrorisme, qui a sombré depuis qu'un maniaque a assassiné sa femme et sa fille, qui est désigné pour se lancer aux trousses de Sid, lequel vient de faire un massacre dans une discothèque. Barnes est secondé dans sa lourde tâche par une criminologue, Madison Carter, maman d'une adorable petite fille... Mais Sid a tôt fait de les repérer et, futé, s'inspire de la personnalité du tueur de la famille de Parker. Il kidnappe la fillette de Madison et l'attache à une bombe... Barnes va le combattre sur son propre terrain : un programme informatique. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Denzel Washington (Parker Barnes) Kelly Lynch (Madison Carter) Russell Crowe (Sid 6.7) Stephen Spinella (Lindenmeyer) William Forsythe (William Cochran) Louise Fletcher (Elizabeth Deane) William Fichtner (Wallace) Originaltitel: Virtuosity Regie: Brett Leonard Drehbuch: Eric Bernt Musik: Christopher Young Altersempfehlung: ab 16