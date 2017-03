Disney Channel 22:05 bis 22:35 Comedyserie Die Nanny Das große Geheimnis USA 1994 Stereo HDTV Merken Während Fran mit den Kindern gerade einen alten Gruselfilm anschaut, kommt Maxwell mit einer geheimnisvollen Person nach Hause, die - offenbar nach einem Eingriff des Schönheitschirurgen - bis zur Unkenntlichkeit bandagiert ist. Frans Neugier ist geweckt, doch Maxwell verweigert jede Auskunft. Also macht sich die Nanny daran, das Geheimnis um die offenbar prominente Persönlichkeit im Hause Sheffield zu lüften. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Fran Drescher (Fran Fine) Charles Shaughnessy (Maxwell Sheffield) Daniel Davis (Niles) Lauren Lane (C. C. Babcock) Nicholle Tom (Maggie Sheffield) Benjamin Salisbury (Brighton Sheffield) Madeline Zima (Grace Sheffield) Originaltitel: The Nanny Regie: Lee Shallat Drehbuch: Eric Cohen Kamera: Mikel Neiers Musik: Timothy Thompson