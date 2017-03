Schauspieler: Sara Seager (Herself - Professor of Planetary Science and Physics, MIT) A.J. Bruno (Country Boy) Fernando I. Rivera (Himself - Professor of Sociology, University of Central Flor) Kelvin Long (Himself - Physicist & Vice President, Icarus Interstellar) David Bartell (Himself - Science Fiction Author) Catherine Asaro (Herself - Visiting Professor of Physics, University of Maryl) Jason Kring (Himself - Professor of Spaceflight Human Factors)

Originaltitel: Evacuate Earth (1) Regie: Ted Schillinger Drehbuch: Bill McClane