SAT.1 Emotions 23:20 bis 00:05 Daily Soap Herzflimmern - Die Klinik am See Folge: 34 D 2011 16:9 HDTV Merken Die große Vertrautheit zwischen Marie und Stefan löst bei ihren jeweiligen Ehepartnern etwas Eifersucht aus. Markus gelingt es, seine Gefühle gekonnt zu überspielen. Isabelle willigt währenddessen in Ralfs Plan ein, die hervorragende plastische Operation an Tanja Wiesner für sein Privatisierungsvorhaben der Klinik zu nutzen. Kurz darauf gelingt es ihr, Stefan auch auf der privaten Ebene wieder näherzukommen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Caroline Beil (Dr. Shirley Wilson) Maike von Bremen (Dr. Isabelle Jung) Yve Burbach (Karen Wagner) Carina Diesing (Victoria "Vicky" Wilson) Annabel Faber (Henriette Thaler) Bojana Golenac (Stella Bennini) Jan Hartmann (Dr. Stefan Jung) Originaltitel: Herzflimmern Regie: Daniel Anderson, Christian Singh Drehbuch: Sebastian Büttner Kamera: Nils Trümpener, Philipp Geigel Musik: Curt Cress