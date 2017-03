tagesschau24 22:00 bis 22:45 Magazin Markt Aktuelles Magazin für Wirtschaft und Verbraucher Belegte Brötchen: das steckt wirklich drin / Schlaflose Nächte: Höllenlärm durch Züge / Rohrbruch: Versicherung zahlt nicht / Proteinriegel: gut für die Fitness? / Bernstein: unterschiedliche Qualität D 2017 Merken Belegte Brötchen: das steckt wirklich drin Salami- oder Käsebrötchen sind der Klassiker als Snack zwischendurch. Meist sind sie appetitlich angerichtet mit Salat und Tomate. Doch was steckt zwischen den Hälften? Und werden beim Verkauf die Hygienevorschriften eingehalten? "Markt" deckt auf! Schlaflose Nächte: Höllenlärm durch Züge Im schleswig-holsteinischen Wrist können viele Anwohner kaum noch schlafen. Der Grund: Fast jede Nacht geben parkende Züge auf den Gleisen neben den Wohnhäusern Geräusche in unerträglicher Lautstärke von sich. Alles genehmigt und innerhalb der Grenzwerte, argumentiert der Betreiber NBE nordbahn Eisenbahngesellschaft. Die Nachtruhe ist hin, obwohl es eine Lösung gäbe. "Markt" war vor Ort. Rohrbruch: Versicherung zahlt nicht Ein geplatztes Abwasserrohr ist schon unangenehm genug. Wenn der Schaden auch noch in die Tausende Euro geht, wird es richtig ärgerlich. So auch bei Wolfgang W. aus Hohegeiß im Harz. Fast 9.000 Euro musste er für die Reparatur vorstrecken. Denn seine Gebäudeversicherung weigert sich, die Summe zu erstatten, obwohl sie dazu verpflichtet ist. "Markt" mischt sich ein! Proteinriegel: gut für die Fitness? Spezielle Eiweißriegel sind momentan der Renner. Sie sollen gut für Fitness und Muskelaufbau sein. Auch Supermärkte und Discounter haben sie längst im Angebot. Doch sind sie wirklich so gesund? Und wie viel Zucker steckt in ihnen? "Markt" will's wissen. Bernstein: unterschiedliche Qualität Nach einem Sturm hat man an der Nord- und Ostsee gute Chancen, Bernstein zu finden. In Geschäften ist das Angebot an Bernstein hingegen immer vorhanden. Doch nicht alles ist echter Naturbernstein. Vielfach wird Bernstein aus Bernsteinstaub gepresst. Doch woran erkennt man das? Und welche Bernsteine sind wirklich wertvoll? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jo Hiller Originaltitel: Markt