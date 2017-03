Sat.1 22:10 bis 23:05 Krimiserie Hawaii Five-0 Tag der Wahrheit USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Mit einem präzisen Kopfschuss wird Kevin Harper mitten in einer Anhörung umgebracht. Der Täter flüchtet so spektakulär, wie er in das Gebäude eingedrungen ist. Offenbar hatte Harper einige Feinde: Der Besitzer einer Restaurantkette wurde der Unterschlagung bezichtigt, außerdem bedrohte ihn jemand massiv. Die samoanische Mafia war nicht hinter ihm her, wie Five-0 bald herausfindet. Allerdings stellen die Agents fest, dass Harper mehr Dreck am Stecken hat als gedacht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alex O'Loughlin (Steve McGarrett) Scott Caan (Danny "Danno" Williams) Daniel Dae Kim (Chin Ho Kelly) Grace Park (Kono Kalakaua) Masi Oka (Dr. Max Bergman) Jorge Garcia (Jerry Ortega) Chi McBride (Lou Grover) Originaltitel: Hawaii Five-0 Regie: Eagle Egilsson Drehbuch: Sue Palmer, David Wolkove Kamera: Michael Martinez Musik: Keith Power, Brian Tyler Altersempfehlung: ab 12