RTL II 23:15 bis 00:15 Show Ich liebe einen Promi D 2016 16:9 HDTV Marcel muss 48 Stunden lang vorgeben, dass er mit Micaela Schäfer zusammen ist. Keine leichte Herausforderung für den 29-Jährigen, denn nicht nur sein bester Freund bekommt fast alles von Micaela zu sehen, das komplette Dorf macht Bekanntschaft mit Micaelas "Textilallergie". Nicht mal vor Marcels Mutter und seinem Bruder behält die Nackt-DJane alle Klamotten an. 48 Stunden voller Herausforderungen und so manchem "Fremdschäm-Moment". Hält Marcel durch und gewinnt 10.000 Euro oder bricht er ab? Gäste: Marcel (29), Micaela Schäfer Originaltitel: Ich liebe einen Promi