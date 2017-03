SAT.1 Gold 22:10 bis 00:00 Krimi Der Bulle von Tölz: Ein erstklassiges Begräbnis D 2005 20 40 60 80 100 Merken Der Bestattungsunternehmer Martin Bichler wird ermordet. Benno und Sabrina recherchieren im Bestatter-Milieu von Tölz und Umgebung und nehmen besonders das Institut Heimkehr unter die Lupe, in dem Martin Bichler mit seinem Cousin Christian Pohl und Herrn Unertl die Toten von Tölz in würdiger Form dem Jenseits übergab. Schnell stoßen die beiden darauf, dass sich Bichler beruflich einige Feinde geschaffen hat ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ottfried Fischer (Benno Berghammer) Ruth Drexel (Resi Berghammer) Katerina Jacob (Sabrina Lorenz) Udo Thomer (Antoni Pfeifer) Moritz Lindbergh (Dr. Georg Lenz) Michael Habeck (Gustav Unertl) Wolfgang Fierek (Anderl Federer) Originaltitel: Der Bulle von Tölz Regie: Wolfgang F. Henschel Drehbuch: Petra Lüschow, Carolin Otto Kamera: Thomas Meyer Musik: Uli Kümpfel Altersempfehlung: ab 12