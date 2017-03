Nick 22:00 bis 22:50 Dokusoap Teen Mom II Neue Wege USA 2013 Merken Teen Mom 2 begleitet vier Mädchen aus der zweiten Staffel von 16 & Pregnant bei ihrem neuen Leben als Teenager-Mütter. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jenelle Evans (Herself) Chelsea Houska (Herself) Bettina Kenney (Brittany) Kailyn Lowry (Herself) Leah Messer-Calvert (Herself) Originaltitel: Teen Mom Regie: Lauren Belfer Musik: Michael Baiardi