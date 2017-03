Servus TV 22:40 bis 23:35 Dokumentation Morgan Freeman: Mysterien des Weltalls Wird Sex aussterben? USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Jeder Mensch auf der Welt ist aus den Genen von einem Mann und einer Frau entstanden. Morgan Freeman fragt, wie aktuelle Medizintechnik Elternschaft und Reproduktion ganz neu ermöglicht. Die seit Millionen von Jahren bewährte menschliche Fortpflanzung steht vor einer Revolution. Denkbar ist, dass Kinder von zwei Müttern oder zwei Vätern abstammen. Oder Gene von drei Personen in sich tragen. Bedeutet dies, dass Sex bald überflüssig wird und ausstirbt? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Morgan Freeman's Through The Wormhole