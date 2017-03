RTL Plus 22:40 bis 23:30 Krimiserie Hinter Gittern - Der Frauenknast Zahn um Zahn D 1999 Stereo Merken Als Elke erfährt, dass Mona mit Drogen dealt, will sie aus den gemeinsamen Geschäften aussteigen. Es kommt zu einem Streit zwischen den beiden. Doch dann taucht kurz darauf Clemens in Reutlitz auf und verlangt von Elke die Scheidung. Völlig verzweifelt versucht Elke alles, um Clemens zurückzugewinnen, erfährt schließlich jedoch, dass er schon mit einer anderen Frau liiert ist. Nun beschließt sie, sich an ihrem untreuen Ehemann zu rächen. Dafür braucht sie Monas Hilfe. Mona erklärt sich bereit, Elke zu helfen, wenn diese im Gegenzug zukünftig Monas Drogengeschäfte flankiert. Elke willigt ein. Susanne hat mit Maximilians Hilfe einen Job gefunden und kann nun als Freigängerin draußen arbeiten. Mit Vivis Hilfe und Unterstützung fühlt sie sich bereits nach wenigen Tagen in Freiheit so wohl, dass es ihr immer schwerer fällt, ins Gefängnis zurückzukehren. Unterdessen ist Walter Monas Drogengeschäften auf die Spur gekommen und will sie stoppen. Doch Mona setzt Walter unter Druck und droht, Susanne und dem Baby etwas anzutun, wenn Walter sie nicht in Ruhe lässt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Katy Karrenbauer (Christine Walter) Barbara Freier (Uschi König (Strauss)) Cheryl Shepard (Susanne Teubner) Isabella Schmid (Ilona "Lollo" Kühne) Brigitte Renner (Margarethe "Mutz" Korsch) Annette Frier (Vivien "Vivi" Andraschek) Egon Hofmann (Peter Kittler) Originaltitel: Hinter Gittern - Der Frauenknast Regie: Joachim Kosack Drehbuch: Petra Bodenbach, Johannes Wünsche Musik: Michael Dübe