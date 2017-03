RTL Passion 22:10 bis 22:35 Daily Soap Unter uns D 2016 Merken Tobias überreicht Opitz' Handlanger Evas Unterlagen, die er ausspioniert hat. Er hofft, dass Opitz damit glaubt, dass Eva nichts von der Verbindung zwischen dem Pseudo-Bauinvestor alias Schmitz und Opitz weiß. Doch Tobias hat nicht mit Evas Hartnäckigkeit gerechnet. Die plant, nach Paraguay nachzureisen, um herauszufinden, wer sein Hintermann ist. Um zu verhindern, dass Eva sich in Gefahr bringt, versucht Tobias mit Easys Hilfe, ihren Pass zu entwenden. Als sie ihn dabei erwischt, wird ihm klar, dass er keine andere Wahl hat, als Eva die Wahrheit zu sagen. Sina fühlt sich in Lukas' Nähe zunehmend unbehaglich. Daher treibt sie ihr Vorhaben voran, ihn mit Miri zu verkuppeln, in der Hoffnung, dass die Fronten sich damit klären. Doch als Miri und Lukas sich wirklich verabreden und Sina mitansehen muss, wie sie sich küssen, versetzt ihr das wider Willen einen heftigen Stich. Lukas, der eigentlich vorhatte, sich mit Miri von Sina abzulenken, ist jedoch klar geworden, dass er kein Interesse an anderen Frauen hat. Während Lukas KayC gesteht, nur Sina zu wollen, muss diese zugeben, dass sie Gefühle für Lukas hat. Malte gelingt es, Caro vor dem Ersticken zu bewahren. Obwohl alles gut gegangen ist, geht er sie danach heftig an. Doch er ist gerührt, als er später den Zettel liest, auf dem Caro emotional beschreibt, was sie an ihm geliebt hat. Malte will ein Zeichen setzen und verfasst eine ebenso emotionale Begründung, warum er sich in Caro verliebt hat. Doch Caro bekommt das in den falschen Hals. Nach der Therapiestunde wirft sie ihm vor, sich nur so ins Zeug gelegt zu haben, um den Therapeuten zu beeindrucken. Malte ist davon so verletzt, dass er heftig zurückschießt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lars Steinhöfel (Easy Winter) Petra Blossey (Irene Weigel) Isabell Hertel (Ute Kiefer) Ben Ruedinger (Till Weigel) Milos Vukovic (Paco Weigel) Tabea Heynig (Britta Schönfeld) Claudelle Deckert (Eva Wagner) Originaltitel: Unter uns