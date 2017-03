RBB 22:15 bis 23:45 Krimi Polizeiruf 110 Bei Klingelzeichen Mord D 2001 20 40 60 80 100 Merken Hauptkommissarin Wanda Rosenbaum ermittelt in Brandenburg: Eine Lehrerin wird während des Unterrichts niedergestochen. Für ihren Tod gibt es 28 Zeugen, doch keiner will den Mörder preisgeben. Bei ihren Ermittlungen stoßen Wanda Rosenbaum und Revierpolizist Krause auf eine Mauer des Schweigens. Als sie die letzten Stunden im Leben des Opfers rekonstruieren, entdecken sie, welch unerträgliche Spannung zwischen den Schülern und ihrer Lehrerin herrschte. Ein aufgeladenes, explosives Gemisch aus Gleichgültigkeit, Verzweiflung, Rache und offenem Hass. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jutta Hoffmann (Wanda Rosenbaum) Horst Krause (Krause) Uwe Kockisch (Michael Bättcher) Pauline Knof (Lilly) Lisa Potthoff (Jana) Christian Blümel (Alexander Jahn) Jesco Wirthgen (Konrad) Originaltitel: Polizeiruf 110 Regie: Andreas Kleinert Drehbuch: Stefan Kolditz Kamera: Thomas Plenert Musik: Andreas Hoge