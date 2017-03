TLC 22:10 bis 23:05 Dokusoap Mein peinlicher Sex-Unfall Sexy Handwerker USA 2016 Merken Erik und Katie sind immer für ein paar erotische Extras zu haben. An einem Sonntagvormittag soll sich Erik als Handwerker beweisen und Türscharniere montieren. Dafür muss er zuerst ein Loch bohren, denn Katie wünscht sich einen Retro-Knauf. Und das bringt den jungen Mann auf eine sexy Idee. Doch nachdem er sich ein paar Potenzpillen eingeworfen hat, wird die heiße Nummer zu einer schmerzhaften Angelegenheit. Carrie will die Genesung von ihren Nierensteinen mit einer Hausparty, Käsefondue und viel Alkohol feiern - obwohl sie eigentlich noch Diät halten soll. In Kombination mit einem Schäferstündchen mit Ehemann Terry wird der Abend zum Desaster. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gricel Castineira (Rachel) Katie Cunningham (Katie) Holgie Forrester (Grandma) Andrew Guerrero (EMT) Marlene Guzman (Cat) Jesse Lorenzo (Alex) Moises Ramos (Paramedic) Originaltitel: Sex Sent Me to the ER Regie: Mitch Marcus