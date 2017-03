sixx 22:10 bis 23:05 Serien The Royals Mit der Erinnerung an uns selbst USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Cyrus verbrennt die Leiche von König Simon, um einen DNA-Test zu umgehen. Als Helena davon Wind bekommt, stellt sie ihn zur Rede. Das Gespräch findet unter skurrilen Umständen statt, denn Cyrus, der mittlerweile sein Haupthaar abrasiert hat, steckt in einem riesigen Hamsterrad, sodass Helena an keine DNA-Spuren von ihm kommen kann. Unterdessen lässt Liam in einem illegalen Kampfclub ordentlich Dampf ab ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: William Moseley (Prince Liam) Alexandra Park (Princess Eleanor) Jake Maskall (Cyrus) Tom Austen (Jasper) Max Brown (Robert Henstridge) Genevieve Gaunt (Wilhelmina) Elizabeth Hurley (Queen Helena) Originaltitel: The Royals Regie: Mark Schwahn Drehbuch: Mark Schwahn Musik: Siddarta Khosla Altersempfehlung: ab 12