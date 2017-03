Kabel1 Doku 22:45 bis 23:35 Dokumentation Militärschiffe Samuel B. Roberts USA 2008 16:9 HDTV Merken Die "Samuel B. Roberts" ist ein besonderes Schiff der amerikanischen Kriegsflotte. Sie wurde in einer der größten Schlachten der Geschichte im Oktober 1944 von einer überlegenen japanischen Flotte versenkt. Dennoch gab es für die USA ein glückliches Ende - sie zwangen die Japaner zum Rückzug. Heute wird dieser Schiffstyp für den Heimatschutz an der Küste eingesetzt. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Hero Ships